***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826010
BIST
14:28106.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 2.577,39
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:286,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0274
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:286,9485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0813
|Açılış
|: 6,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:28327,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -4,41
|Açılış
|: 327,40
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,15
|11.417.945
|% 16,56
|
|DOKTA
|25,52
|5.800.751
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.429.997
|% 14,73
|
|DESPC
|5,50
|24.864.053
|% 12,24
|
|DGATE
|8,03
|38.141.568
|% 11,53
|
|OYAYO
|5,62
|764.764
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|TDGYO
|1,88
|2.994.468
|% -3,59
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|THYAO
|10,84
|529.636.705
|% 4,43
|
|ASELS
|28,40
|451.555.408
|% 2,31
|
|GARAN
|9,60
|293.445.957
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,40
|238.873.627
|% 4,80
|
|EREGL
|8,87
|132.412.394
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,40
|238.873.627
|% 4,80
|
|ODAS
|1,93
|130.260.778
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,31
|83.835.645
|% 3,97
|
|THYAO
|10,84
|529.636.705
|% 4,43
|
|EKGYO
|1,40
|64.798.599
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9602
|8,0002
|% -0,93
|
|Frank
|6,5441
|6,5835
|% -1,02
|
|Riyal
|1,6269
|1,6351
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-18,15
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-8,79
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,25
|
|Çeyrek
|524
|536
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,22
|37,22
|2,86
|