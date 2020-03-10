***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826013
BIST
13:57106.796
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 3.272,06
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
13:576,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0255
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:576,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0778
|Açılış
|: 6,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:57326,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,04
|Açılış
|: 326,77
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.796.541
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.425.217
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,55
|25.222.828
|% 12,16
|
|GARFA
|4,54
|19.789.845
|% 12,10
|
|HATEK
|8,80
|6.235.981
|% 12,10
|
|OYAYO
|5,62
|735.416
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|BURCE
|6,52
|1.080.168
|% -3,12
|
|THYAO
|10,94
|499.504.509
|% 5,39
|
|ASELS
|28,54
|429.751.295
|% 2,81
|
|GARAN
|9,65
|277.381.204
|% 5,12
|
|YKBNK
|2,40
|224.504.106
|% 4,80
|
|EREGL
|8,91
|124.343.415
|% 4,45
|
|YKBNK
|2,40
|224.504.106
|% 4,80
|
|ODAS
|1,95
|112.341.757
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,30
|69.598.615
|% 3,17
|
|THYAO
|10,94
|499.504.509
|% 5,39
|
|KARSN
|1,72
|74.907.660
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9576
|7,9975
|% -0,97
|
|Frank
|6,5220
|6,5613
|% -1,35
|
|Riyal
|1,6253
|1,6334
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,48
|
|Altın Gr.
|326
|327
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|-14,04
|
|Yarım
|1.042
|1.068
|-6,79
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,47
|37,47
|3,11
|