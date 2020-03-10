***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826014
BIST
13:33106.644
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 3.120,36
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.671
En Düşük
105.131
13:336,1209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0259
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:336,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,0894
|Açılış
|: 6,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:33325,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -6,17
|Açılış
|: 325,64
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,45
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.778.651
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.390.336
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,56
|24.374.456
|% 12,33
|
|GARFA
|4,54
|18.767.476
|% 12,10
|
|TKNSA
|7,80
|106.450.769
|% 10,64
|
|OYAYO
|5,62
|710.419
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,86
|454.148.819
|% 4,62
|
|ASELS
|28,48
|413.909.152
|% 2,59
|
|GARAN
|9,60
|253.887.654
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,41
|219.491.815
|% 5,24
|
|EREGL
|8,91
|118.799.417
|% 4,45
|
|YKBNK
|2,41
|219.491.815
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|106.538.445
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|68.505.644
|% 3,17
|
|KARSN
|1,72
|72.701.691
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,40
|59.255.736
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9573
|7,9972
|% -0,97
|
|Frank
|6,5230
|6,5622
|% -1,34
|
|Riyal
|1,6234
|1,6316
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-22,22
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,69
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-15,73
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-7,61
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|36,84
|36,84
|2,48
|