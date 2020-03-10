***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826016
BIST
13:50106.829
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 3.304,81
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
13:506,1181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:506,9503
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0795
|Açılış
|: 6,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:50326,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -5,17
|Açılış
|: 326,46
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.796.515
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.424.773
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,56
|24.985.626
|% 12,33
|
|GARFA
|4,54
|19.663.787
|% 12,10
|
|HATEK
|8,80
|6.235.981
|% 12,10
|
|OYAYO
|5,62
|726.896
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|THYAO
|10,92
|487.237.299
|% 5,20
|
|ASELS
|28,56
|426.912.676
|% 2,88
|
|GARAN
|9,65
|275.800.265
|% 5,12
|
|YKBNK
|2,41
|223.270.666
|% 5,24
|
|EREGL
|8,93
|123.202.981
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,41
|223.270.666
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|109.591.288
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,31
|69.452.609
|% 3,97
|
|THYAO
|10,92
|487.237.299
|% 5,20
|
|KARSN
|1,71
|74.763.733
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9571
|7,9970
|% -0,97
|
|Frank
|6,5132
|6,5525
|% -1,48
|
|Riyal
|1,6254
|1,6336
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,71
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.149
|2.203
|-20,30
|
|Yarım
|1.039
|1.065
|-9,82
|
|Çeyrek
|521
|533
|-4,91
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|37,17
|37,17
|2,81
|