***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826020
BIST
13:30106.475
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 2.951,42
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.671
En Düşük
105.131
13:306,1205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0263
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:306,9435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0863
|Açılış
|: 6,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:30325,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -6,06
|Açılış
|: 325,75
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,51
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.778.651
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.390.336
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,59
|24.299.453
|% 12,84
|
|GARFA
|4,55
|18.757.320
|% 12,35
|
|TKNSA
|7,79
|105.884.711
|% 10,50
|
|OYAYO
|5,62
|710.419
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,87
|450.309.222
|% 4,72
|
|ASELS
|28,46
|413.154.809
|% 2,52
|
|GARAN
|9,60
|252.742.882
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,40
|218.952.793
|% 4,80
|
|EREGL
|8,92
|117.880.540
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,40
|218.952.793
|% 4,80
|
|ODAS
|1,92
|106.440.007
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,29
|68.475.117
|% 2,38
|
|KARSN
|1,71
|72.364.378
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,41
|59.222.730
|% 4,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9517
|7,9916
|% -1,04
|
|Frank
|6,5219
|6,5612
|% -1,35
|
|Riyal
|1,6229
|1,6310
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,99
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.150
|2.204
|-19,00
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-9,19
|
|Çeyrek
|521
|533
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|37,50
|37,50
|3,14
|