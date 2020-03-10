***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826021
BIST
13:56106.824
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 3.299,84
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
13:566,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0255
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:566,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0778
|Açılış
|: 6,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:56326,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -4,88
|Açılış
|: 326,93
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.796.515
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.424.921
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,56
|25.087.845
|% 12,33
|
|HATEK
|8,80
|6.235.981
|% 12,10
|
|GARFA
|4,52
|19.712.219
|% 11,60
|
|OYAYO
|5,62
|735.394
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|THYAO
|10,92
|490.396.370
|% 5,20
|
|ASELS
|28,54
|428.457.606
|% 2,81
|
|GARAN
|9,65
|276.693.248
|% 5,12
|
|YKBNK
|2,41
|223.411.894
|% 5,24
|
|EREGL
|8,93
|123.777.470
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,41
|223.411.894
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|109.641.165
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,31
|69.537.440
|% 3,97
|
|THYAO
|10,92
|490.396.370
|% 5,20
|
|KARSN
|1,71
|74.824.355
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9537
|7,9936
|% -1,02
|
|Frank
|6,5130
|6,5522
|% -1,49
|
|Riyal
|1,6247
|1,6328
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-18,92
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-13,21
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,39
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|3,10
|