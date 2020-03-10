***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826025
BIST
14:56105.967
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.443,22
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:566,1307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:566,9757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0541
|Açılış
|: 6,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:56327,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,71
|Açılış
|: 327,08
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,10
|14.406.567
|% 15,92
|
|DOKTA
|25,52
|5.815.374
|% 14,95
|
|DAGHL
|3,27
|4.076.916
|% 14,74
|
|VKING
|2,96
|3.480.154
|% 14,73
|
|DESPC
|5,55
|29.324.427
|% 13,27
|
|OYAYO
|5,62
|809.308
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|TGSAS
|4,43
|2.752.893
|% -3,70
|
|TDGYO
|1,88
|3.280.957
|% -3,59
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|THYAO
|10,83
|557.637.557
|% 4,34
|
|ASELS
|28,36
|471.013.606
|% 2,16
|
|GARAN
|9,61
|311.137.200
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,38
|259.451.094
|% 3,93
|
|EREGL
|8,84
|139.664.169
|% 3,63
|
|YKBNK
|2,38
|259.451.094
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,32
|96.380.838
|% 4,76
|
|ODAS
|1,93
|134.523.110
|% 3,21
|
|THYAO
|10,83
|557.637.557
|% 4,34
|
|EKGYO
|1,39
|69.176.713
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9485
|7,9884
|% -1,08
|
|Frank
|6,5337
|6,5731
|% -1,17
|
|Riyal
|1,6239
|1,6321
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-17,90
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-11,85
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,73
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,84
|37,84
|3,48
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:05FONET
Yüzde 5.52 oranında artışla 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 226, 131 adet işlem
-
15:04DAGI
Yüzde 7.76 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 582 adet işlem
-
15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3452, 76 artarak (% 2.78 ) 127, 591
-
15:03XU100
Endeks 106, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 4, 366.00 milyon TL de
-
15:03HATEK
Yüzde 15.54 oranında artışla 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 293 adet işlem