***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826028
BIST
14:54105.982
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.458,40
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:546,1241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:546,9684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0614
|Açılış
|: 6,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:54327,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -4,66
|Açılış
|: 327,15
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,09
|14.048.663
|% 15,80
|
|DOKTA
|25,52
|5.815.374
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.480.154
|% 14,73
|
|DAGHL
|3,24
|2.610.007
|% 13,68
|
|DESPC
|5,56
|28.695.829
|% 13,47
|
|OYAYO
|5,62
|797.911
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|SNGYO
|1,13
|184.914
|% -3,42
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|THYAO
|10,85
|553.281.313
|% 4,53
|
|ASELS
|28,40
|466.808.451
|% 2,31
|
|GARAN
|9,61
|308.424.525
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,39
|258.372.737
|% 4,37
|
|EREGL
|8,88
|136.982.535
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,39
|258.372.737
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,31
|94.337.636
|% 3,97
|
|ODAS
|1,93
|133.966.428
|% 3,21
|
|THYAO
|10,85
|553.281.313
|% 4,53
|
|EKGYO
|1,39
|65.788.396
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9413
|7,9811
|% -1,17
|
|Frank
|6,5307
|6,5701
|% -1,22
|
|Riyal
|1,6243
|1,6325
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-17,90
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-11,85
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,73
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,84
|37,84
|3,48
|
Seans Raporu
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15:05FONET
Yüzde 5.52 oranında artışla 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 226, 131 adet işlem
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15:04DAGI
Yüzde 7.76 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 582 adet işlem
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15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3452, 76 artarak (% 2.78 ) 127, 591
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15:03XU100
Endeks 106, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 4, 366.00 milyon TL de
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15:03HATEK
Yüzde 15.54 oranında artışla 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 293 adet işlem