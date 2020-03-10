***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826007
BIST
15:01106.015
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.491,16
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
15:016,1235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0233
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:016,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0627
|Açılış
|: 6,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:01327,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,79
|Açılış
|: 327,02
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,10
|14.406.567
|% 15,92
|
|DOKTA
|25,52
|5.815.374
|% 14,95
|
|DAGHL
|3,27
|4.076.916
|% 14,74
|
|VKING
|2,96
|3.480.154
|% 14,73
|
|DESPC
|5,55
|29.324.427
|% 13,27
|
|OYAYO
|5,62
|809.308
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|TGSAS
|4,43
|2.752.893
|% -3,70
|
|TDGYO
|1,88
|3.280.957
|% -3,59
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|THYAO
|10,83
|557.637.557
|% 4,34
|
|ASELS
|28,36
|471.013.606
|% 2,16
|
|GARAN
|9,61
|311.137.200
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,38
|259.451.094
|% 3,93
|
|EREGL
|8,84
|139.664.169
|% 3,63
|
|YKBNK
|2,38
|259.451.094
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,32
|96.380.838
|% 4,76
|
|ODAS
|1,93
|134.523.110
|% 3,21
|
|THYAO
|10,83
|557.637.557
|% 4,34
|
|EKGYO
|1,39
|69.176.713
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9468
|7,9867
|% -1,10
|
|Frank
|6,5327
|6,5721
|% -1,19
|
|Riyal
|1,6238
|1,6319
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-16,86
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-11,68
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,65
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,86
|37,86
|3,50
|
Seans Raporu
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15:14CEMTS
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15:12DAGI
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15:11SANFM
Yüzde 8.87 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 912 adet işlem