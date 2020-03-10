***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826012
BIST
15:01106.015
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.491,16
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
15:016,1235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0233
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:016,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0627
|Açılış
|: 6,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:01327,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,79
|Açılış
|: 327,02
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|5,69
|30.087.871
|% 16,12
|
|HATEK
|9,11
|14.464.255
|% 16,05
|
|DOKTA
|25,52
|5.815.374
|% 14,95
|
|DAGHL
|3,27
|4.116.973
|% 14,74
|
|VKING
|2,96
|3.480.154
|% 14,73
|
|OYAYO
|5,62
|813.310
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|TGSAS
|4,44
|2.766.203
|% -3,48
|
|BURCE
|6,50
|1.216.915
|% -3,42
|
|THYAO
|10,86
|560.951.599
|% 4,62
|
|ASELS
|28,40
|473.991.488
|% 2,31
|
|GARAN
|9,62
|312.982.171
|% 4,79
|
|YKBNK
|2,39
|259.608.702
|% 4,37
|
|EREGL
|8,88
|140.550.852
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,39
|259.608.702
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,32
|96.902.476
|% 4,76
|
|ODAS
|1,92
|137.020.301
|% 2,67
|
|THYAO
|10,86
|560.951.599
|% 4,62
|
|EKGYO
|1,39
|69.316.168
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9530
|7,9929
|% -1,03
|
|Frank
|6,5354
|6,5747
|% -1,15
|
|Riyal
|1,6246
|1,6327
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-18,26
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,03
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-12,73
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,16
|
|Çeyrek
|523
|535
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,00
|
|B. Petrol
|37,90
|37,90
|3,54
|
Seans Raporu
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15:15DOBUR
Yüzde 7.20 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 176 adet işlem
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15:14CEMTS
Yüzde 6.30 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 347 adet işlem
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15:13XU100
Endeks 106, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 51 üstünde . İşlem hacmi 4, 460.00 milyon TL de
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15:13METRO
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 897, 590 adet işlem
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15:12DAGI
Yüzde 8.19 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 545, 431 adet işlem