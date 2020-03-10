***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 13:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826027
BIST
17:01103.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 7,34
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:016,1364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:016,9710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0588
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:01326,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -4,82
|Açılış
|: 327,24
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|20.571.022
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|8.815.458
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|HATEK
|8,52
|22.885.136
|% 8,54
|
|OYAYO
|5,62
|892.866
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.189.918
|% -9,74
|
|BURCE
|6,08
|2.191.787
|% -9,66
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|TGSAS
|4,16
|3.670.966
|% -9,57
|
|THYAO
|10,44
|933.629.153
|% 0,58
|
|ASELS
|27,22
|904.296.323
|% -1,95
|
|GARAN
|9,49
|576.819.593
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,35
|371.801.730
|% 2,62
|
|ODAS
|1,82
|237.454.678
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,23
|200.141.524
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,35
|371.801.730
|% 2,62
|
|ODAS
|1,82
|237.454.678
|% -2,67
|
|KARSN
|1,62
|159.191.358
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,34
|124.733.330
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9832
|8,0233
|% -0,65
|
|Frank
|6,5673
|6,6069
|% -0,66
|
|Riyal
|1,6323
|1,6405
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-24,29
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-9,54
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,62
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,13
|37,13
|2,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:16OZBAL
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 336, 823 adet işlem
-
17:15YYAPI
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 0.57 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 837, 415 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 103, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 422.00 milyon TL de
-
17:12DGATE
Yüzde 4.86 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 344, 392 adet işlem
-
17:09DERIM
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 037 adet işlem