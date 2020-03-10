***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 14:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826061
BIST
14:43106.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.742,38
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:436,1151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:436,9504
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0794
|Açılış
|: 6,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:43326,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -4,85
|Açılış
|: 326,97
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,18
|13.285.740
|% 16,94
|
|DOKTA
|25,52
|5.812.924
|% 14,95
|
|DESPC
|5,58
|25.604.152
|% 13,88
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.001
|% 9,80
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|TGSAS
|4,46
|2.639.446
|% -3,04
|
|TDGYO
|1,90
|3.144.669
|% -2,56
|
|ODAS
|1,93
|133.197.860
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,31
|93.642.656
|% 3,97
|
|PGSUS
|46,70
|74.621.874
|% 3,69
|
|NATEN
|18,89
|54.185.187
|% 5,30
|
|CRFSA
|6,41
|29.051.159
|% 9,76
|
|IHLGM
|1,31
|93.642.656
|% 3,97
|
|ODAS
|1,93
|133.197.860
|% 3,21
|
|HLGYO
|1,57
|25.353.711
|% 3,29
|
|CRFSA
|6,41
|29.051.159
|% 9,76
|
|BNTAS
|2,42
|7.347.568
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9436
|7,9834
|% -1,14
|
|Frank
|6,5290
|6,5683
|% -1,24
|
|Riyal
|1,6244
|1,6325
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-8,91
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,31
|
|Çeyrek
|524
|535
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
Seans Raporu
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14:57RAYSG
Yüzde 7.23 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 918 adet işlem
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14:56DGATE
Yüzde 13.19 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 134, 704 adet işlem
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14:55CRFSA
Yüzde 9.76 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 506, 344 adet işlem
-
14:54DESPC
Yüzde 12.24 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 682, 253 adet işlem
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14:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, BIMAS, KRDMD