***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.04.2020 11:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834529
BIST
12:4989.633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 122,28
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
12:496,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0836
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
12:497,2468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
12:49347,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 3,82
|Açılış
|: 347,24
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.493.049
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|345.803
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.871.036
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.326.408
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|YBTAS
|4.510,00
|9.020
|% -7,01
|
|PETKM
|3,42
|336.154.852
|% -1,16
|
|TUPRS
|86,50
|318.129.542
|% 4,66
|
|ASELS
|23,40
|251.172.032
|% 1,12
|
|GARAN
|7,53
|249.810.344
|% -0,92
|
|GSRAY
|2,06
|185.422.267
|% -6,36
|
|PETKM
|3,42
|336.154.852
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,06
|185.422.267
|% -6,36
|
|IHLGM
|0,98
|59.736.491
|% -2,00
|
|YKBNK
|1,83
|103.179.291
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,97
|149.290.683
|% -3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2026
|8,2437
|% 0,33
|
|Frank
|6,8379
|6,8791
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7765
|1,7855
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-1,40
|
|Altın Gr.
|347
|347
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,75
|31,75
|1,81
|