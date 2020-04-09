***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.04.2020 14:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836862
BIST
14:5294.244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.019,19
|Açılış
|: 94.275
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|Önceki Kapanış
|: 93.225
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94.780
En Düşük
93.943
14:526,7438
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
6,7021
14:527,3414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3882
En Düşük
7,2892
14:52360,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,04
|Açılış
|: 360,18
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|Önceki Kapanış
|: 358,13
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361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|62.795.535
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.912.315
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.368.091
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.743.864
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.303.045
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|IHEVA
|2,52
|67.913.337
|% -5,26
|
|TIRE
|7,25
|17.698.150
|% -4,35
|
|TDGYO
|2,70
|4.166.464
|% -4,26
|
|GARAN
|7,99
|585.787.472
|% 1,52
|
|ASELS
|24,94
|506.386.435
|% -0,24
|
|GSRAY
|2,57
|462.594.461
|% 1,98
|
|ECILC
|4,58
|450.932.034
|% 6,76
|
|THYAO
|9,69
|417.962.773
|% 0,94
|
|GSRAY
|2,57
|462.594.461
|% 1,98
|
|YKBNK
|1,93
|267.872.873
|% 2,12
|
|ECILC
|4,58
|450.932.034
|% 6,76
|
|IHLAS
|0,58
|46.055.423
|% 1,75
|
|TSPOR
|3,92
|285.118.102
|% 5,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3410
|8,3828
|% -0,19
|
|Frank
|6,9020
|6,9435
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7859
|1,7948
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|18,09
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|33,53
|33,53
|0,69
|