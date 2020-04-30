***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.04.2020 12:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841494
BIST
12:17101.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 273,03
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:176,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:177,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
12:17385,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,12
|Açılış
|: 385,96
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,35
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|28.017.271
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.617.226
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|33.695.983
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|13.209.897
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|13.582.744
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|16.410.695
|% -9,99
|
|KRONT
|24,52
|41.477.791
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|295.144.764
|% 0,28
|
|THYAO
|10,70
|285.229.467
|% 0,75
|
|GARAN
|8,40
|244.076.610
|% -0,12
|
|ASELS
|27,50
|225.423.031
|% 0,36
|
|TUPRS
|91,25
|167.994.294
|% 2,64
|
|ADESE
|1,54
|153.069.948
|% 0,00
|
|PETKM
|3,61
|295.144.764
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|81.121.101
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|132.637.471
|% -0,54
|
|AVOD
|2,87
|142.365.137
|% 4,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6893
|8,7329
|% 0,56
|
|Frank
|7,1589
|7,2020
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,17
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,40
|
|Tam
|2.536
|2.591
|16,80
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,20
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,38
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,05
|26,05
|1,83
|