***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.04.2020 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841500
BIST
12:24101.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 322,04
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:246,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:247,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
12:24386,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,32
|Açılış
|: 386,14
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,39
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|28.258.579
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.636.146
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|29.036.985
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|13.277.750
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|13.617.607
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|41.664.854
|% -9,99
|
|PINSU
|7,03
|16.438.035
|% -9,99
|
|PETKM
|3,62
|295.209.658
|% 0,56
|
|THYAO
|10,72
|286.690.465
|% 0,94
|
|GARAN
|8,40
|250.526.973
|% -0,12
|
|ASELS
|27,50
|227.123.644
|% 0,36
|
|TUPRS
|91,30
|168.372.964
|% 2,70
|
|ADESE
|1,54
|153.640.474
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|295.209.658
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,09
|82.307.519
|% 0,93
|
|ODAS
|1,84
|132.722.860
|% -0,54
|
|AVOD
|2,87
|143.210.819
|% 4,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6939
|8,7375
|% 0,61
|
|Frank
|7,1611
|7,2043
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,59
|
|Altın Gr.
|386
|386
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.531
|18,90
|
|Tam
|2.539
|2.593
|19,40
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,50
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,39
|15,41
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|25,96
|25,96
|1,74
|