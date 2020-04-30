***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.04.2020 12:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841502
BIST
14:03101.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 211,15
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:036,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0371
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:037,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:03385,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,51
|Açılış
|: 385,34
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.058.143
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.174.541
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.918.497
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|18.236.403
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.100.939
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.119.243
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.486.016
|% -9,99
|
|GARAN
|8,46
|780.010.077
|% 0,59
|
|THYAO
|10,70
|376.551.163
|% 0,75
|
|PETKM
|3,61
|339.950.027
|% 0,28
|
|ASELS
|27,48
|333.566.365
|% 0,29
|
|AFYON
|2,68
|272.124.906
|% 5,51
|
|ADESE
|1,51
|183.584.089
|% -1,95
|
|AFYON
|2,68
|272.124.906
|% 5,51
|
|PETKM
|3,61
|339.950.027
|% 0,28
|
|GARAN
|8,46
|780.010.077
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,09
|94.793.983
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7123
|8,7560
|% 0,83
|
|Frank
|7,1682
|7,2114
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,87
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.526
|13,30
|
|Tam
|2.533
|2.587
|13,50
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|2,25
|
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