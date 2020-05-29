***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.05.2020 11:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847606
BIST
12:46104.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -446,63
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
12:466,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8271
En Düşük
6,8095
12:467,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0527
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6024
En Düşük
7,5388
12:46378,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,30
|Açılış
|: 378,82
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
378,95
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.311.467
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|54.504.385
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,10
|17.440.037
|% 9,54
|
|KENT
|565,20
|11.225.377
|% 8,50
|
|BERA
|4,35
|82.421.424
|% 8,21
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|3.314.677
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|100.010
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|585.483
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|981.818.879
|% 1,29
|
|THYAO
|12,47
|566.864.815
|% -1,66
|
|GSRAY
|3,24
|384.530.957
|% 4,85
|
|AKBNK
|5,65
|270.626.478
|% -0,18
|
|TSPOR
|5,48
|242.672.741
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,44
|183.008.458
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|981.818.879
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,24
|384.530.957
|% 4,85
|
|TSKB
|1,06
|93.253.935
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|67.785.900
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3702
|8,4122
|% 0,02
|
|Frank
|7,0726
|7,1152
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|7,09
|
|Altın Gr.
|378
|378
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.484
|10,80
|
|Tam
|2.527
|2.553
|3,50
|
|Yarım
|1.233
|1.246
|5,40
|
|Çeyrek
|617
|624
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|34,92
|34,92
|-1,11
|