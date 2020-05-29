***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.05.2020 11:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847609
BIST
11:49104.835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -525,21
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
11:496,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8253
En Düşük
6,8095
11:497,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5875
En Düşük
7,5388
11:49378,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,95
|Açılış
|: 378,38
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
378,45
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.232.052
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|53.719.412
|% 9,58
|
|GLBMD
|4,80
|3.530.386
|% 7,38
|
|KAPLM
|7,53
|6.355.646
|% 6,66
|
|TSGYO
|3,01
|11.548.659
|% 6,36
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.986.571
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|77.227
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|454.362
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|773.300.170
|% 1,16
|
|THYAO
|12,36
|461.238.031
|% -2,52
|
|GSRAY
|3,23
|347.160.644
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,65
|237.498.066
|% -0,18
|
|TSPOR
|5,50
|219.834.653
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,23
|347.160.644
|% 4,53
|
|GARAN
|7,87
|773.300.170
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,44
|129.089.289
|% 0,00
|
|TSKB
|1,05
|87.801.861
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,14
|62.071.527
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3664
|8,4084
|% -0,03
|
|Frank
|7,0559
|7,0984
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8107
|1,8198
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|6,59
|
|Altın Gr.
|378
|378
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.482
|8,00
|
|Tam
|2.524
|2.550
|0,60
|
|Yarım
|1.232
|1.245
|4,00
|
|Çeyrek
|616
|623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|35,24
|35,24
|-0,79
|