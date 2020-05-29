***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.05.2020 11:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847610
BIST
11:50104.831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -528,36
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
11:506,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8253
En Düşük
6,8095
11:507,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5875
En Düşük
7,5388
11:50378,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,01
|Açılış
|: 378,38
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
378,45
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.232.052
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|53.724.929
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,03
|11.755.791
|% 7,07
|
|GLBMD
|4,78
|3.571.174
|% 6,94
|
|KENT
|553,70
|8.736.149
|% 6,30
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.987.116
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|77.227
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|454.975
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|774.862.741
|% 1,16
|
|THYAO
|12,34
|470.789.792
|% -2,68
|
|GSRAY
|3,23
|352.086.535
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,65
|239.217.809
|% -0,18
|
|TSPOR
|5,50
|221.510.099
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,23
|352.086.535
|% 4,53
|
|GARAN
|7,87
|774.862.741
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,44
|129.300.807
|% 0,00
|
|TSKB
|1,06
|87.859.814
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,13
|62.291.703
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3638
|8,4058
|% -0,06
|
|Frank
|7,0611
|7,1037
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8105
|1,8196
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|7,79
|
|Altın Gr.
|378
|378
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.483
|9,40
|
|Tam
|2.525
|2.552
|2,00
|
|Yarım
|1.232
|1.245
|4,70
|
|Çeyrek
|616
|623
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|35,21
|35,21
|-0,82
|