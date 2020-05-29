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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

29.05.2020 11:28
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847610


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 66,40 5.232.052 % 9,93  
HLGYO 1,83 53.724.929 % 9,58  
TSGYO 3,03 11.755.791 % 7,07  
GLBMD 4,78 3.571.174 % 6,94  
KENT 553,70 8.736.149 % 6,30  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3638 8,4058 % -0,06  
Frank 7,0611 7,1037 % 0,34  
Riyal 1,8105 1,8196 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 7,79  
Altın Gr. 378 378 1,69  
Cumhuriyet 2.453 2.483 9,40  
Tam 2.525 2.552 2,00  
Yarım 1.232 1.245 4,70  
Çeyrek 616 623 2,30  
Gümüş.Ons 17,47 17,51 0,13  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,03  
B. Petrol 35,21 35,21 -0,82  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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