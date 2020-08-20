***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.08.2020 10:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870293
BIST
11:001.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,11
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
11:007,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3247
En Düşük
7,2632
11:008,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0405
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
11:00455,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,82
|Açılış
|: 455,34
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler11:00
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.928.064
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|TRCAS
|3,71
|31.537.298
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|2.464.615
|% -10,00
|
|CRDFA
|5,77
|1.186.647
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|MEGAP
|3,60
|190.151
|% -9,55
|
|MEGAP
|3,60
|190.151
|% -9,55
|
|PETKM
|4,48
|1.219.009.239
|% 5,91
|
|TUPRS
|88,35
|1.070.769.827
|% 2,79
|
|RTALB
|59,00
|267.555.250
|% 1,37
|
|ZOREN
|2,83
|230.862.623
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,02
|213.969.354
|% 3,07
|
|PETKM
|4,48
|1.219.009.239
|% 5,91
|
|EKGYO
|2,03
|171.009.584
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,83
|230.862.623
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,02
|213.969.354
|% 3,07
|
|AKENR
|2,07
|88.548.184
|% 6,70
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3215
|7,3247
|% 0,50
|
|Euro
|8,6700
|8,6789
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,5470
|9,5949
|% 0,22
|
|Frank
|7,9832
|8,0313
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9452
|1,9550
|% 0,32
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,03
|