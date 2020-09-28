***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.09.2020 18:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877064
BIST
17:581.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
17:587,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1370
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
17:589,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1802
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
17:58467,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 8,94
|Açılış
|: 467,43
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EMNIS
|33,00
|2.690.878
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|9.678.942
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.104.206
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.672.984
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.763.885
|% 10,00
|
|KENT
|337,50
|5.634.280
|% -10,00
|
|PKENT
|720,00
|984.080
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.783.939
|% -9,99
|
|SEKUR
|11,88
|12.127.435
|% -9,93
|
|GSRAY
|4,38
|137.935.893
|% -9,88
|
|SISE
|7,77
|3.937.249.398
|% 9,90
|
|GARAN
|7,00
|1.777.196.810
|% -2,37
|
|ASELS
|17,48
|938.440.709
|% 1,51
|
|TRKCM
|5,09
|584.890.162
|% 9,23
|
|PETKM
|4,20
|579.243.159
|% -0,47
|
|SISE
|7,77
|3.937.249.398
|% 9,90
|
|GARAN
|7,00
|1.777.196.810
|% -2,37
|
|ODAS
|2,71
|557.666.430
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,07
|315.048.668
|% -1,90
|
|PETKM
|4,20
|579.243.159
|% -0,47
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7906
|7,7952
|% 1,79
|
|Euro
|9,0762
|9,0874
|% 2,02
|
|Sterlin
|9,9691
|10,0191
|% 2,43
|
|Frank
|8,3658
|8,4162
|% 1,86
|
|Riyal
|2,0703
|2,0807
|% 1,70
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|7,86
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,69
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|0,16
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,02
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de