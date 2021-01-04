***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2021 12:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896604
BIST
13:181.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:187,3534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0765
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:189,0405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0342
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:18456,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,67
|Açılış
|: 456,58
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:18
|NIBAS
|57,20
|19.688.621
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.944.957
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.604.615
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,42
|8.315.871
|% -6,44
|
|CLEBI
|171,80
|103.856.468
|% -5,88
|
|KARTN
|90,70
|42.906.585
|% -5,08
|
|GUBRF
|82,90
|991.298.683
|% -3,66
|
|KOZAL
|106,30
|957.955.022
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|780.401.247
|% 1,50
|
|GARAN
|10,46
|740.853.928
|% 0,87
|
|KOZAA
|16,77
|714.649.657
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,55
|508.622.410
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,20
|540.518.716
|% 2,80
|
|TSKB
|1,81
|308.097.999
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,14
|528.642.750
|% 1,95
|
|KARSN
|3,48
|433.521.795
|% 7,08
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3534
|% -1,03
|
|Euro
|9,0326
|9,0405
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0304
|10,0807
|% -0,96
|
|Frank
|8,3249
|8,3751
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -1,03
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,44
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,16
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
|