***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2021 11:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896591
BIST
17:361.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 17,66
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:367,4025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0274
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:369,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:36459,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,81
|Açılış
|: 459,79
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:36
|NIBAS
|57,20
|26.592.458
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.112.492
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.340.282
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,14
|18.800.796
|% -9,56
|
|ARZUM
|22,52
|472.840.235
|% -8,53
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.375.465.437
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.297.280.402
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.065.604.097
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,33
|2.047.395.488
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|725.961.934
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|765.607.308
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|639.508.980
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|398.727.755
|% 1,69
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3955
|7,4025
|% -0,37
|
|Euro
|9,0947
|9,1069
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0218
|10,0720
|% -1,04
|
|Frank
|8,3537
|8,4041
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% -0,72
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,97
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,84
|51,84
|0,04
|
Seans Raporu
17:36
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17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EKGYO, KOZAA
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 93 artarak (% 1.43 ) 1, 347
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, OTKAR, KOZAL, PSDTC, YESIL, TURGG, UZERB, PSDTC, CASA, NIBAS
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17:44
IHLGM, IPEKE, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
KARTN, VANGD, DOCO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında