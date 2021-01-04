***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2021 12:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896600
BIST
17:371.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:377,4021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:379,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0271
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:37460,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,19
|Açılış
|: 460,19
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:37
|NIBAS
|57,20
|26.668.477
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.132.823
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.166.402
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.384.295
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|19.260.035
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|478.220.362
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.390.150.111
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.306.310.448
|% 0,00
|
|SISE
|7,37
|1.090.789.032
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|SKBNK
|1,54
|727.824.485
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,14
|773.033.709
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|647.050.813
|% 5,05
|
|TSKB
|1,80
|408.656.146
|% 1,12
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3970
|7,4021
|% -0,37
|
|Euro
|9,0892
|9,1018
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0222
|10,0724
|% -1,04
|
|Frank
|8,3559
|8,4063
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,59
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,02
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,21
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,06
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:53IPEKE
Yüzde 5.35 oranında artışla 13.78 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 825, 540 adet işlem
-
17:52AKCNS
Yüzde 7.32 oranında artışla 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 091, 561 adet işlem
-
17:50IHLGM
Yüzde 7.20 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 249, 192 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 28, 110.00 milyon TL de
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17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EKGYO, KOZAA