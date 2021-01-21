***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.01.2021 10:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903612
BIST
13:191.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:197,4039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:199,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:19445,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,39
|Açılış
|: 445,36
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:19
|DITAS
|40,92
|4.285.516
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|6.156.222
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|OYAYO
|10,67
|82.102.711
|% -7,70
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|AVHOL
|7,36
|12.449.494
|% -5,28
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,55
|1.154.426.355
|% 3,66
|
|GARAN
|10,20
|939.274.361
|% 1,49
|
|KARSN
|4,42
|699.554.041
|% 6,76
|
|SISE
|7,96
|489.416.307
|% -1,73
|
|THYAO
|13,33
|468.178.394
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,55
|1.154.426.355
|% 3,66
|
|KARSN
|4,42
|699.554.041
|% 6,76
|
|SKBNK
|1,59
|227.647.076
|% 0,63
|
|TSKB
|1,97
|268.999.188
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,48
|199.375.734
|% 2,07
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4009
|7,4039
|% -0,20
|
|Euro
|8,9929
|9,0021
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,1313
|10,1821
|% 0,37
|
|Frank
|8,3105
|8,3606
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9671
|1,9770
|% -0,15
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|0,03
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.939
|3.013
|5,67
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|2,74
|
|Çeyrek
|712
|729
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,63
|55,63
|-0,45
|