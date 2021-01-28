BIST En Aktif Hisseler13:05
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,3559
|7,3605
|% -0,72
|Euro
|8,9204
|8,9246
|% -0,60
|Sterlin
|10,0171
|10,0673
|% -0,93
|Frank
|8,2431
|8,2927
|% -0,75
|Riyal
|1,9572
|1,9670
|% -0,66
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,09
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,99
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|Tam
|2.879
|2.952
|-12,33
|Yarım
|1.391
|1.428
|-5,96
|Çeyrek
|698
|714
|-2,99
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,05
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,33
Seans Raporu 13:05
- 13:01XU100 Endeks seansı %-0, 24 değişimle 1463 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-0, 26 değişimle 1463 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-0, 48 değişimle 1460 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-0, 53 değişimle 1459 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-0, 59 değişimle 1458 puandan