Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

28.01.2021 10:06



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Güncel İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905167


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:521.466
Değişim :  -0,08% |  -1,10
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.467  
En Yüksek
1.472 En Düşük
1.431
BIST En Aktif Hisseler12:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.386,00 2.326.285 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 1.560.829 % 10,00  
TACTR 26,52 2.656.906 % 9,95  
DIRIT 6,56 644.376 % 9,88  
SEKUR 35,50 53.970.351 % 9,16  
daha fazla
12:51 Alış Satış %  
Dolar 7,3608 7,3652 % -0,66  
Euro 8,9230 8,9268 % -0,57  
Sterlin 10,0229 10,0732 % -0,87  
Frank 8,2474 8,2971 % -0,70  
Riyal 1,9581 1,9680 % -0,61  
daha fazla
12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 -1,55  
Altın Gr. 436 436 -2,67  
Cumhuriyet 2.897 2.940 -10,00  
Tam 2.880 2.953 -10,83  
Yarım 1.392 1.429 -5,23  
Çeyrek 698 714 -2,62  
Gümüş.Ons 25,18 25,22 -0,01  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,02  
B. Petrol 55,08 55,08 -0,45  
Seans Raporu 12:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru