***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.01.2021 10:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905177
BIST
12:581.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:587,3646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3611
12:588,9268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0513
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:58435,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,11
|Açılış
|: 435,83
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:58
|PKENT
|1.386,00
|2.326.285
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,48
|54.087.374
|% 9,10
|
|POLTK
|405,00
|42.634.153
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,36
|1.042.808.907
|% 0,43
|
|GARAN
|9,18
|933.516.665
|% 0,77
|
|ODAS
|3,78
|682.928.158
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,53
|672.497.235
|% 0,46
|
|KARSN
|4,81
|633.016.974
|% 5,95
|
|EKGYO
|2,36
|1.042.808.907
|% 0,43
|
|TSKB
|1,78
|387.715.130
|% -0,56
|
|ODAS
|3,78
|682.928.158
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,78
|566.430.277
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,38
|198.668.822
|% 0,00
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3603
|7,3646
|% -0,66
|
|Euro
|8,9205
|8,9268
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0237
|10,0740
|% -0,87
|
|Frank
|8,2441
|8,2938
|% -0,74
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,62
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,22
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-8,83
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-4,27
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,41
|