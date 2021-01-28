***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.01.2021 10:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905178
BIST
12:521.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:527,3653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0486
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3611
12:528,9262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0519
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:52435,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,09
|Açılış
|: 435,95
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:51
|PKENT
|1.386,00
|2.326.285
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,50
|53.970.351
|% 9,16
|
|POLTK
|405,00
|42.481.873
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,35
|1.027.947.594
|% 0,00
|
|GARAN
|9,15
|882.119.703
|% 0,44
|
|ODAS
|3,78
|670.699.475
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,52
|664.528.408
|% 0,31
|
|KARSN
|4,80
|630.247.449
|% 5,73
|
|EKGYO
|2,35
|1.027.947.594
|% 0,00
|
|TSKB
|1,77
|374.837.341
|% -1,12
|
|ODAS
|3,78
|670.699.475
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,79
|559.099.139
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,37
|196.383.564
|% -0,72
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3608
|7,3652
|% -0,66
|
|Euro
|8,9230
|8,9268
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0229
|10,0732
|% -0,87
|
|Frank
|8,2474
|8,2971
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9581
|1,9680
|% -0,61
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-1,55
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-10,83
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-5,23
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,62
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,45
|