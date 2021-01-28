***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.01.2021 10:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905202
BIST
12:511.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,25
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:517,3652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3611
12:518,9268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0513
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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8,9962
En Düşük
8,9221
12:51435,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,99
|Açılış
|: 435,95
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:49
|PKENT
|1.386,00
|2.283.319
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|BTCIM
|9,66
|60.801.964
|% 9,03
|
|POLTK
|405,00
|42.187.843
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|203.304
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,35
|1.009.922.423
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|837.982.794
|% 0,33
|
|ODAS
|3,77
|668.045.890
|% -3,83
|
|KRDMD
|6,53
|656.118.407
|% 0,46
|
|KARSN
|4,80
|629.452.017
|% 5,73
|
|EKGYO
|2,35
|1.009.922.423
|% 0,00
|
|TSKB
|1,77
|373.683.570
|% -1,12
|
|ODAS
|3,77
|668.045.890
|% -3,83
|
|DOHOL
|3,79
|557.891.378
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,37
|196.085.061
|% -0,72
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3611
|7,3642
|% -0,67
|
|Euro
|8,9233
|8,9281
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,0231
|10,0734
|% -0,87
|
|Frank
|8,2512
|8,3009
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9593
|1,9691
|% -0,56
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-0,30
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.881
|2.954
|-10,33
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-4,99
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,41
|