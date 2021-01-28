***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.01.2021 10:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905214
BIST
13:041.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
13:047,3603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0536
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:048,9234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0547
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:04435,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,16
|Açılış
|: 435,78
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:04
|PKENT
|1.386,00
|2.335.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|SEKUR
|35,48
|54.662.454
|% 9,10
|
|BTCIM
|9,66
|62.861.459
|% 9,03
|
|POLTK
|405,00
|43.016.473
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,36
|1.081.069.460
|% 0,43
|
|GARAN
|9,22
|1.054.570.919
|% 1,21
|
|ODAS
|3,78
|700.217.589
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,51
|682.689.936
|% 0,15
|
|KARSN
|4,81
|639.199.959
|% 5,95
|
|EKGYO
|2,36
|1.081.069.460
|% 0,43
|
|TSKB
|1,80
|422.693.671
|% 0,56
|
|ODAS
|3,78
|700.217.589
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,78
|584.885.181
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,38
|198.993.503
|% 0,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3555
|7,3603
|% -0,72
|
|Euro
|8,9176
|8,9234
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,0197
|10,0700
|% -0,91
|
|Frank
|8,2428
|8,2925
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,67
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,22
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-8,83
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-4,27
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,41
|