***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.01.2021 10:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905186
BIST
12:161.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,10
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:167,3732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0407
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3616
12:168,9369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0412
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:16436,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,22
|Açılış
|: 436,60
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:16
|PKENT
|1.386,00
|2.132.245
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,34
|49.846.017
|% 8,67
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|203.304
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,33
|960.745.075
|% -0,85
|
|GARAN
|9,04
|689.238.213
|% -0,77
|
|ODAS
|3,76
|628.041.668
|% -4,08
|
|KARSN
|4,81
|582.274.642
|% 5,95
|
|KOZAL
|111,60
|560.998.072
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,33
|960.745.075
|% -0,85
|
|TSKB
|1,76
|347.141.626
|% -1,68
|
|ODAS
|3,76
|628.041.668
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,37
|183.951.794
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,75
|470.807.698
|% 1,63
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3692
|7,3732
|% -0,55
|
|Euro
|8,9316
|8,9369
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,0418
|10,0922
|% -0,69
|
|Frank
|8,2594
|8,3091
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9609
|1,9708
|% -0,47
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-0,82
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.881
|2.954
|-9,83
|
|Yarım
|1.393
|1.429
|-4,75
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|-0,40
|
Seans Raporu
12:16
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-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 06 kaybederek (% -1.08 ) 1, 558
-
12:27XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 89 altında . İşlem hacmi 13, 150.00 milyon TL de
-
12:21MNDRS
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 512, 371 adet işlem
-
12:18KAPLM
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 444 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KOZAA, TTKOM