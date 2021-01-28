***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.01.2021 10:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905210
BIST
12:261.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -10,15
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:267,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0382
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3616
12:268,9402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:26435,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,96
|Açılış
|: 435,97
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:26
|PKENT
|1.386,00
|2.166.895
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,38
|52.153.285
|% 8,79
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|203.304
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,33
|983.306.027
|% -0,85
|
|GARAN
|9,05
|713.592.670
|% -0,66
|
|ODAS
|3,75
|643.384.410
|% -4,34
|
|KARSN
|4,78
|598.739.285
|% 5,29
|
|KOZAL
|111,30
|577.428.983
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,33
|983.306.027
|% -0,85
|
|TSKB
|1,76
|355.345.507
|% -1,68
|
|ODAS
|3,75
|643.384.410
|% -4,34
|
|DOHOL
|3,75
|526.985.823
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,35
|188.235.389
|% -2,17
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3717
|7,3757
|% -0,52
|
|Euro
|8,9366
|8,9402
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,0299
|10,0802
|% -0,81
|
|Frank
|8,2504
|8,3001
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9595
|1,9693
|% -0,55
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-0,62
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.881
|2.954
|-10,33
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-4,99
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|-0,42
|