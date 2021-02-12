***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.02.2021 14:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909322
BIST
14:521.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,46
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:527,0135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
14:528,4933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0442
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4880
14:52410,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,82
|Açılış
|: 410,52
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:50
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.274.323
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.036.014
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|47.580.374
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.918.004
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,18
|130.729.859
|% -9,55
|
|KOZAL
|138,90
|1.294.723.107
|% 1,61
|
|SASA
|33,40
|1.041.790.369
|% 6,71
|
|GARAN
|10,03
|992.300.795
|% 0,91
|
|ESEN
|40,70
|570.227.061
|% -3,23
|
|EKGYO
|2,53
|531.076.407
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,53
|531.076.407
|% -1,17
|
|DOHOL
|3,58
|489.941.184
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|237.108.789
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,38
|138.831.195
|% -2,82
|
|GARAN
|10,03
|992.300.795
|% 0,91
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0097
|7,0113
|% -0,21
|
|Euro
|8,4876
|8,4917
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,6513
|9,6997
|% -0,27
|
|Frank
|7,8353
|7,8825
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8666
|1,8760
|% -0,04
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-7,99
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.776
|-34,00
|
|Tam
|2.721
|2.790
|-37,16
|
|Yarım
|1.315
|1.350
|-17,98
|
|Çeyrek
|660
|675
|-8,99
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|60,67
|60,67
|-0,47
|
Seans Raporu
14:50
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15:01YATAS
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 151, 190 adet işlem
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14:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 73 kaybederek (% -0.57 ) 1, 349
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14:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, IDGYO, NIBAS, GEDIK, INVEO, KRGYO, DARDL
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14:58
INVEO, DARDL, ORGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:58
ISKUR, AGYO, IZTAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında