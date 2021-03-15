***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.03.2021 11:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918149
BIST
11:301.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:307,5566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:309,0241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:30419,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,46
|Açılış
|: 419,81
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:30
|TRILC
|19,48
|12.264.881
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.708.763
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|15.010.486
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|22.967.787
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.371.931
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|20.394.051
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.232.578
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,84
|384.056.954
|% -0,90
|
|SISE
|7,74
|301.472.828
|% 1,04
|
|THYAO
|14,63
|269.494.768
|% 0,90
|
|BJKAS
|4,87
|216.450.833
|% 6,10
|
|PETKM
|6,24
|207.172.576
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,27
|194.001.296
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|135.542.087
|% -0,73
|
|BJKAS
|4,87
|216.450.833
|% 6,10
|
|GARAN
|8,84
|384.056.954
|% -0,90
|
|SISE
|7,74
|301.472.828
|% 1,04
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5532
|7,5566
|% -0,13
|
|Euro
|9,0166
|9,0241
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,5110
|10,5637
|% 0,02
|
|Frank
|8,1108
|8,1596
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|2,07
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|0,55
|