***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.03.2021 11:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918154
BIST
11:291.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:297,5569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:299,0234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0312
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:29419,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,46
|Açılış
|: 419,81
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:29
|SANKO
|13,21
|49.622.026
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.262.368
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|15.008.246
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.369.659
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|22.913.159
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|20.124.593
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.217.597
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,84
|383.855.895
|% -0,90
|
|SISE
|7,75
|297.041.994
|% 1,17
|
|THYAO
|14,63
|268.263.353
|% 0,90
|
|BJKAS
|4,87
|215.885.570
|% 6,10
|
|PETKM
|6,25
|207.024.530
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,26
|193.848.224
|% -1,31
|
|YKBNK
|2,72
|135.258.292
|% -0,73
|
|GARAN
|8,84
|383.855.895
|% -0,90
|
|BJKAS
|4,87
|215.885.570
|% 6,10
|
|SISE
|7,75
|297.041.994
|% 1,17
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5524
|7,5569
|% -0,13
|
|Euro
|9,0160
|9,0234
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,5151
|10,5679
|% 0,06
|
|Frank
|8,1140
|8,1628
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0127
|2,0228
|% 0,06
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|1,03
|
|Altın Gr.
|420
|421
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|0,70
|