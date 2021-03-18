***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.03.2021 14:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918990
BIST
17:011.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
17:017,3753
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1201
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
17:018,8056
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,1846
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
17:01408,40
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -12,15
|Açılış
|: 408,02
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CLEBI
|330,00
|215.053.718
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.201.565
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.809.189
|% 9,98
|
|ERBOS
|68,85
|81.260.504
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.245.132
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|35.022.582
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.946.008
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,11
|3.163.028.284
|% 4,11
|
|FROTO
|214,20
|2.403.508.206
|% -6,54
|
|THYAO
|14,06
|1.045.891.090
|% -3,37
|
|ODAS
|3,94
|910.801.421
|% 5,63
|
|KRDMD
|7,54
|887.644.479
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,76
|736.689.488
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,16
|560.405.817
|% -0,92
|
|ODAS
|3,94
|910.801.421
|% 5,63
|
|TSKB
|1,72
|274.218.049
|% 1,78
|
|VAKBN
|4,18
|584.089.701
|% 1,70
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3707
|7,3753
|% -1,60
|
|Euro
|8,7982
|8,8056
|% -2,05
|
|Sterlin
|10,2117
|10,2630
|% -2,12
|
|Frank
|7,8944
|7,9419
|% -2,42
|
|Riyal
|1,9589
|1,9687
|% -1,67
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-20,44
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,47
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.708
|2.776
|-58,59
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-28,35
|
|Çeyrek
|657
|671
|-14,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|-1,68
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 8 artarak (% 0.48 ) 1, 636
-
17:11XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 23, 298.00 milyon TL de
-
17:11ECZYT
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 989 adet işlem
-
17:10FROTO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 551, 833 adet işlem
-
17:09DENGE
Yüzde -8.44 oranında düşüşle 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 535 adet işlem