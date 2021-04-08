***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2021 11:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924811
BIST
14:251.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:258,1512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:259,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:25458,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,21
|Açılış
|: 458,52
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,95
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:23
|SAMAT
|6,82
|41.746.195
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|191.442
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.646.422
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.476.062
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,11
|630.402.631
|% 9,30
|
|DOHOL
|3,34
|499.903.805
|% 2,77
|
|SISE
|7,49
|466.308.758
|% 1,35
|
|FENER
|38,06
|394.886.788
|% -2,16
|
|GARAN
|6,84
|380.150.567
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,34
|499.903.805
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,93
|189.123.218
|% -2,03
|
|TSKB
|1,42
|94.251.321
|% 0,71
|
|BJKAS
|10,11
|630.402.631
|% 9,30
|
|SISE
|7,49
|466.308.758
|% 1,35
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1471
|8,1493
|% 0,04
|
|Euro
|9,6919
|9,7037
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1820
|11,2381
|% 0,18
|
|Frank
|8,7592
|8,8119
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1701
|2,1810
|% 0,18
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|10,44
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.021
|3.098
|6,51
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|3,14
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,58
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,07
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,18
|