***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.06.2021 15:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945077
BIST
16:491.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:498,6763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0576
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:4910,3040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0936
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:49491,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,53
|Açılış
|: 491,03
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:49
|FADE
|22,44
|60.185.603
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.744
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|185.943.937
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.077.861
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.591.490
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,00
|6.623.532
|% -7,74
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,34
|1.052.904.478
|% 1,09
|
|THYAO
|13,47
|684.779.850
|% 0,60
|
|KUTPO
|61,15
|631.629.156
|% 2,34
|
|SASA
|27,52
|372.827.119
|% -2,69
|
|AKBNK
|5,32
|360.869.763
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|285.961.142
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|303.392.637
|% 0,46
|
|GARAN
|8,34
|1.052.904.478
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|360.869.763
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|68.814.168
|% -0,78
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6738
|8,6763
|% -0,66
|
|Euro
|10,2988
|10,3040
|% -0,90
|
|Sterlin
|11,9600
|12,0200
|% -0,77
|
|Frank
|9,3493
|9,4056
|% -0,98
|
|Riyal
|2,3061
|2,3176
|% -0,67
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-0,20
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|-15,10
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|-7,31
|
|Çeyrek
|783
|801
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|0,43
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03VANGD
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 634, 025 adet işlem
-
17:02YESIL
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 567, 894 adet işlem
-
17:01ARSAN
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 233, 065 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 12 kaybederek (% -0.34 ) 1, 211
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, GEDIK, SELVA, PKENT, AVGYO, FADE