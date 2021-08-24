***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.08.2021 17:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960244
BIST
17:451.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
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1.472
En Düşük
1.464
17:458,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
17:459,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9100
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9,9317
En Düşük
9,8619
17:45489,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 489,05
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:45
|GESAN
|24,86
|15.467.668
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.333.998
|% 10,00
|
|HATEK
|18,61
|28.730.169
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.247.381
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.217.501
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.679.963
|% -9,95
|
|EDATA
|16,58
|88.915.728
|% -9,84
|
|VBTYZ
|22,60
|75.260.138
|% -8,65
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|SANFM
|20,78
|5.973.587
|% -6,23
|
|THYAO
|12,83
|1.379.449.924
|% 2,72
|
|GARAN
|9,50
|1.017.649.250
|% -0,52
|
|BRLSM
|12,11
|741.247.381
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,73
|664.457.152
|% 0,78
|
|EREGL
|18,70
|522.014.463
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,57
|372.978.722
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,87
|222.634.790
|% 0,54
|
|THYAO
|12,83
|1.379.449.924
|% 2,72
|
|GARAN
|9,50
|1.017.649.250
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,73
|664.457.152
|% 0,78
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4151
|8,4191
|% -0,01
|
|Euro
|9,9024
|9,9078
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5238
|11,5816
|% -0,06
|
|Frank
|9,1905
|9,2458
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2365
|2,2477
|% -0,16
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,24
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,03
|70,03
|1,66
|