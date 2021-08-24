***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.08.2021 18:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960262
BIST
17:491.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:498,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:499,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:49488,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 488,53
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:49
|GESAN
|24,86
|15.467.718
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.333.998
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|62.218.062
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.293.181
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|28.736.533
|% 9,99
|
|EDATA
|16,56
|90.125.098
|% -9,95
|
|PENTA
|77,80
|2.679.963
|% -9,95
|
|VBTYZ
|22,46
|76.175.448
|% -9,22
|
|KARYE
|15,17
|18.773.140
|% -5,66
|
|MANAS
|17,03
|9.353.297
|% -5,02
|
|BRLSM
|12,11
|741.293.181
|% 9,99
|
|GENIL
|15,94
|421.778.879
|% 5,98
|
|BASGZ
|24,62
|393.191.985
|% -0,24
|
|PGSUS
|72,50
|166.550.347
|% 2,62
|
|MTRKS
|36,40
|121.953.852
|% -4,21
|
|ODAS
|1,44
|110.656.250
|% -0,69
|
|BRLSM
|12,11
|741.293.181
|% 9,99
|
|GENIL
|15,94
|421.778.879
|% 5,98
|
|PEKGY
|0,96
|23.564.323
|% 2,13
|
|HDFGS
|2,69
|52.925.507
|% -2,18
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4151
|8,4191
|% -0,01
|
|Euro
|9,9024
|9,9078
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5266
|11,5844
|% -0,03
|
|Frank
|9,1927
|9,2481
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2362
|2,2474
|% -0,18
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|489
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,06
|