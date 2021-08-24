***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.08.2021 18:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960266
BIST
17:481.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.465
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|Önceki Kapanış
|: 1.459
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1.472
En Düşük
1.464
17:488,4210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
17:489,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
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9,9317
En Düşük
9,8619
17:48488,74
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 488,74
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
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489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:48
|GESAN
|24,86
|15.467.718
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.333.998
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|62.218.062
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.293.181
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|28.736.533
|% 9,99
|
|EDATA
|16,56
|90.125.098
|% -9,95
|
|PENTA
|77,80
|2.679.963
|% -9,95
|
|VBTYZ
|22,46
|76.175.448
|% -9,22
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|SANFM
|20,78
|5.973.587
|% -6,23
|
|THYAO
|12,83
|1.383.278.633
|% 2,72
|
|GARAN
|9,50
|1.026.601.388
|% -0,52
|
|BRLSM
|12,11
|741.293.181
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,72
|668.671.540
|% 0,65
|
|EREGL
|18,69
|523.561.965
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,57
|373.090.826
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,88
|222.776.926
|% 1,08
|
|THYAO
|12,83
|1.383.278.633
|% 2,72
|
|GARAN
|9,50
|1.026.601.388
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,72
|668.671.540
|% 0,65
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4165
|8,4210
|% 0,02
|
|Euro
|9,9018
|9,9074
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5317
|11,5895
|% 0,01
|
|Frank
|9,1954
|9,2508
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2371
|2,2484
|% -0,13
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,09
|70,09
|1,72
|