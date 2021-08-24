***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.08.2021 18:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960271
BIST
17:591.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:598,4339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0143
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:599,9229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9332
En Düşük
9,8619
17:59488,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 488,42
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GESAN
|24,86
|15.480.223
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.457.258
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.796.412
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.218.249
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.691.944
|% -9,95
|
|EDATA
|16,57
|95.743.459
|% -9,90
|
|VBTYZ
|22,46
|76.175.448
|% -9,22
|
|DENGE
|1,66
|4.727.771
|% -7,78
|
|AGYO
|4,60
|86.930.021
|% -7,44
|
|THYAO
|12,81
|1.429.903.172
|% 2,56
|
|GARAN
|9,54
|1.111.751.444
|% -0,10
|
|BRLSM
|12,11
|741.796.412
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,68
|695.630.812
|% 0,13
|
|EREGL
|18,66
|537.749.325
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,59
|400.108.503
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,88
|225.156.027
|% 1,08
|
|GARAN
|9,54
|1.111.751.444
|% -0,10
|
|THYAO
|12,81
|1.429.903.172
|% 2,56
|
|KRDMD
|7,68
|695.630.812
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4305
|8,4339
|% 0,17
|
|Euro
|9,9140
|9,9229
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,5221
|11,5799
|% -0,07
|
|Frank
|9,1943
|9,2497
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2377
|2,2489
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,11
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,10
|70,10
|1,73
|