***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.08.2021 18:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960272
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4159
En Düşük
8,3752
18:059,9241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0309
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9241
En Düşük
9,8782
18:05487,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,84
|Açılış
|: 486,85
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3936
|8,4025
|% 0,06
|
|Euro
|9,8624
|9,9241
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,5031
|11,5608
|% -0,24
|
|Frank
|9,1691
|9,2243
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2340
|2,2452
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,31
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|70,45
|70,45
|0,01
|