***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.09.2021 09:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963846
BIST
13:301.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:308,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4161
13:309,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0180
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:30488,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,71
|Açılış
|: 488,72
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:30
|OYLUM
|6,27
|18.713.853
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.572.766
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.320.029
|% 9,97
|
|MAVI
|63,95
|150.165.886
|% 9,41
|
|AKSA
|20,30
|63.979.138
|% 6,23
|
|KTSKR
|70,10
|1.743.948
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|63.885.556
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,30
|60.561.570
|% -9,59
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,57
|482.293.799
|% 0,10
|
|TUPRS
|108,80
|465.785.333
|% 1,97
|
|KRDMD
|7,08
|367.021.618
|% 0,14
|
|YEOTK
|42,08
|356.375.167
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,49
|280.309.926
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,49
|280.309.926
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,15
|126.667.374
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,08
|367.021.618
|% 0,14
|
|GARAN
|9,57
|482.293.799
|% 0,10
|
|ODAS
|1,48
|69.915.103
|% 1,37
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4332
|8,4373
|% 0,07
|
|Euro
|9,9801
|9,9848
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6287
|11,6870
|% 0,14
|
|Frank
|9,1630
|9,2182
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2423
|2,2536
|% 0,00
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,54
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|1,03
|