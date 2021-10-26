***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2021 11:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972344
BIST
12:441.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
12:449,4606
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1239
|Açılış
|: 9,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4139
12:4410,9978
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1394
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
12:44548,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -7,98
|Açılış
|: 548,86
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler12:44
|TSPOR
|4,87
|296.545.793
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.448.171
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.975.629
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,50
|100.492.697
|% 9,45
|
|SANFM
|27,76
|10.918.592
|% 6,77
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,65
|65.324.170
|% -4,07
|
|AKFGY
|6,04
|45.659.078
|% -3,67
|
|GSRAY
|3,39
|41.596.992
|% -2,87
|
|FRIGO
|22,44
|10.802.404
|% -2,86
|
|GARAN
|9,24
|1.337.862.898
|% 1,76
|
|GUBRF
|66,30
|538.620.065
|% 2,55
|
|TUPRS
|140,70
|522.896.293
|% -0,78
|
|THYAO
|14,45
|497.841.539
|% 1,19
|
|EREGL
|19,89
|480.420.178
|% 1,32
|
|GARAN
|9,24
|1.337.862.898
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|181.971.818
|% 2,14
|
|TSPOR
|4,87
|296.545.793
|% 9,93
|
|YKBNK
|2,61
|154.841.930
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,59
|420.509.558
|% 1,07
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4552
|9,4606
|% -1,29
|
|Euro
|10,9890
|10,9978
|% -1,25
|
|Sterlin
|13,0213
|13,0866
|% -0,98
|
|Frank
|10,2469
|10,3086
|% -1,24
|
|Riyal
|2,5171
|2,5297
|% -1,18
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,02
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-9,11
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.667
|-75,00
|
|Tam
|3.597
|3.688
|-70,95
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|-34,32
|
|Çeyrek
|872
|892
|-17,17
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,48
|