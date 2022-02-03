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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

03.02.2022 09:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999128


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PARSN 39,38 152.339.635 % 10,00  
PKENT 369,20 33.385.127 % 9,98  
DESA 9,40 29.839.289 % 9,94  
OZGYO 2,26 86.095.118 % 9,71  
KONTR 121,70 363.143.486 % 8,37  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5436 13,5660 % 0,68  
Euro 15,5120 15,5326 % 1,91  
Sterlin 18,3749 18,4671 % 0,79  
Frank 14,6703 14,7587 % 0,47  
Riyal 3,6009 3,6190 % 0,56  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -2,78  
Altın Gr. 786 786 3,12  
Cumhuriyet 5.222 5.301 0,00  
Tam 5.196 5.328 -1,42  
Yarım 2.512 2.577 -0,69  
Çeyrek 1.260 1.289 -0,34  
Gümüş.Ons 22,35 22,38 -0,30  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,08  
B. Petrol 89,71 89,71 0,24  
Seans Raporu 18:05
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