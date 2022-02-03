***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.02.2022 09:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999124
BIST
17:591.956
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -46,03
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.949
17:5913,5264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0525
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
17:5915,4328
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1918
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4710
En Düşük
15,2003
17:59781,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,54
|Açılış
|: 780,41
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PARSN
|39,38
|151.222.897
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.329.009
|% 9,98
|
|OZGYO
|2,26
|85.978.072
|% 9,71
|
|SERVE
|17,24
|681.340
|% 9,53
|
|DESA
|9,28
|26.382.632
|% 8,54
|
|ORCAY
|57,25
|29.449.470
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|7.403.244
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|37.445.304
|% -9,87
|
|EUKYO
|4,56
|7.054.275
|% -9,34
|
|KUTPO
|50,70
|47.838.868
|% -8,48
|
|THYAO
|26,96
|2.853.349.133
|% -3,02
|
|YKBNK
|4,10
|1.877.459.724
|% -5,31
|
|GARAN
|11,92
|1.778.851.295
|% -3,01
|
|KRDMD
|11,25
|1.297.647.645
|% -3,85
|
|AKBNK
|7,78
|945.512.472
|% -4,19
|
|YKBNK
|4,10
|1.877.459.724
|% -5,31
|
|TSKB
|1,55
|307.710.017
|% -3,73
|
|GARAN
|11,92
|1.778.851.295
|% -3,01
|
|EKGYO
|2,38
|351.089.395
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,78
|945.512.472
|% -4,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5035
|13,5183
|% 0,33
|
|Euro
|15,4084
|15,4299
|% 1,24
|
|Sterlin
|18,3498
|18,4418
|% 0,65
|
|Frank
|14,6637
|14,7520
|% 0,42
|
|Riyal
|3,5956
|3,6137
|% 0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-15,64
|
|Altın Gr.
|779
|779
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,65
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,90
|88,90
|-0,57
|