***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.02.2022 10:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999139
BIST
10:021.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,76
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.970
10:0213,5511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0186
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6023
En Düşük
13,5079
10:0215,5312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5933
En Düşük
15,4824
10:02790,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,27
|Açılış
|: 789,87
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,34
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler10:02
|PKENT
|405,00
|2.630.374
|% 9,70
|
|TETMT
|336,60
|806.215
|% 5,75
|
|OZGYO
|2,36
|7.289.966
|% 4,42
|
|SUMAS
|78,05
|12.488
|% 3,65
|
|BRSAN
|26,58
|3.985.563
|% 3,42
|
|ORCAY
|51,55
|3.824.134
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|27,22
|101.356.128
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,10
|82.555.547
|% 0,49
|
|SISE
|13,73
|41.764.574
|% 1,33
|
|KRDMD
|11,32
|40.421.178
|% 0,80
|
|TOASO
|81,55
|39.711.653
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,10
|82.555.547
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,40
|17.524.223
|% 0,84
|
|ODAS
|1,34
|7.438.048
|% 0,75
|
|CEMAS
|1,14
|5.137.852
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,03
|4.357.613
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5374
|13,5511
|% -0,14
|
|Euro
|15,5073
|15,5312
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,4230
|18,5153
|% 0,21
|
|Frank
|14,7120
|14,8006
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6128
|3,6309
|% 0,20
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,00
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,64
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,84
|0,06
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|0,30
|
Seans Raporu
10:02
daha fazla
-
10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 72 artarak (% 0.64 ) 2, 168
-
10:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ORCAY, SANEL
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:17XU100
Endeks 1, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 657.00 milyon TL de